Novità Marvel Legends: in pre-ordine su Amazon l'action figure snodata di Wolverine

Proprio oggi si è conclusa a New York la Toy Fair 2020, uno degli eventi più importanti dell'anno per il settore dei gadget, merchandise e, soprattutto, action figure ispirati alle grandi saghe cinematografiche e fumettistiche. Proprio in questi giorni la Marvel ha rilanciato la collezione Marvel Legends, alla quale si aggiungerà anche Wolverine.

La nuova statuetta raffigurante il nerboruto Logan sarà disponibile solo dal prossimo 1 settembre, ma fortunatamente è già pre-ordinabile su Amazon (link nella sezione "fonte") al prezzo di 23,57 euro, ai quali bisognerà aggiungere le spese di spedizione dagli Stati Uniti.

L'action figure è completamente snodata e ispirata alle primissime avventure del supereroe: come si può notare dai dettagli della galleria in calce, gli artigli delle mani presentano la doppia fattura in osso e in adamantio e, come la tesa, sono intercambiabili. Al collo troviamo anche la medaglietta militare del periodo in cui servì nell'esercito americano, prima durante la Seconda Guerra Mondiale e poi in Vietnam, come racconta la pellicola X-Men: Le Origini - Wolverine (2019).

La speciale riproduzione è solo l'ultima aggiunta alo speciale set Marvel Legends, le cui statuette sono alte poco più di 15 cm, e che comprende già il Professor X (nella duplice versione con Patrick Stewart e James McAvoy), Magneto (Ian McKellen e Michael Fassbender), Deadpool (Ryan Reynolds), Cable (Josh Brolin), Domino (Zazie Beetz), Mystique (Rebecca Romijn) e Testata Mutante Negasonica (Brianna Hildebrand).

Presto saranno disponibili due ulteriori serie, anch'esse pre-ordinabili su Amazon e disponibili dal 27 aprile: X-Men: Age of Apocalypse, che include Jean Grey, Sunfire, Weapon X, X-Man, Witch Child, Dark Beast e Morph e Gamerverse Marvel's Avengers, che include Captain America, Iron Man, Kamala Khna, Mach 1, Leader, Mar-Vell e Rage.