Novità su Justice League, la director's cut potrebbe non uscire mai

La Warner Bros. Pictures sta attendendo i risultati alla fine di domenica, quando potrà capire quanto avrà incassato - e quale calo effettivo c'è stato -nel suo secondo week-end di programmazione, dove ha dovuto combattere contro l'acclamato Coco , il nuovo film d'animazione Disney/Pixar in arrivo da noi prima di Capodanno.

E mentre tutti attendono i risultati dopo un non proprio soddisfacente week-end d'apertura, arriva in rete una foto dietro le quinte che ci mostra un'altra sequenza tagliata dal montaggio finale. In Justice League, a quanto pare, vedevamo il popolo di Atlantide fronteggiare i Parademoni.

Inoltre secondo un altro rumor (non confermato), sembra che la black suit di Superman (Henry Cavill) non è mai stata inclusa nella pellicola, né nella versione di Zack Snyder né in quella arrivata al cinema con la firma, invece, di Joss Whedon.

Infine, nonostante la petizione che vorrebbe una director's cut che porta la firma di Zack Snyder ha raggiunto quota 100.000 firme, sembra che non la vedremo mai. O almeno è quello che ha affermato un tecnico degli effetti visivi che ha lavorato al film, sebbene le sue parole non sono state confermate ufficialmente: "Questo rumor è falsissimo. C'è, ovviamente, una sorta di montaggio che Zack ha fatto prima che se ne andasse, dunque 9 mesi fa. Ma da allora non ha interferito e non è stato parte del processo da marzo. Non c'è una sua director's cut. La gente che lancia questi rumor fasulli sono i peggiori".

La Justice League vi aspetta al cinema.