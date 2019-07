Dungeons & Dragon: Goldstein & Delay in trattative per dirigere il film

Dopo anni di attesa potrebbe essere la volta buona per l'adattamento cinematografico di Dungeons & Dragons, il celebre gioco di ruolo targato Wizards of the Coast. Secondo quanto rivelato da Deadline, infatti, Jonathan Goldstein & John Francis Daley sono in trattative per dirigere il film per conto di Paramount e Hasbro.

Nonostante l'ingaggio ufficiale di Rob Letterman nel 2016 e le trattative con Chris McKay nel 2018 il progetto non è mai realmente partito, ma lo scorso marzo un'indiscrezione aveva anticipato una nuova stesura dello script. Se tutto andrà come previsto, Goldstein & Daley potrebbero presto iniziare a lavorare al film in vista dell'uscita prevista per il 2021.

La coppia di registi ha recentemente diretto Game Night - Indovina chi muore stasera?, la dark comedy con Jason Bateman e Rachel McAdams che seguiva un gruppo di persone che vengono coinvolte in un vero rapimento durante un'invito a cena con delitto (vedi: recensione di Game Night). Goldstein & Daley hanno anche collaborato con i Marvel Studios per la sceneggiatura di Spider-Man: Homecoming.

Pubblicato per la prima volta nel 1974 dalla Tactival Studies Rules , Dungeons & Dragons ha dato vita ad un vero e proprio filone di giochi di ruolo fantasy raccogliendo circa 20 milioni di giocatori in tutto il mondo. Qui trovate la nostra recensione della quinta edizione.