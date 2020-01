Ecco i nove film candidati all'Oscar... secondo Stranger Things

Prosegue il conto alla rovescia verso la Notte degli Oscar del 9 febbraio, tra le immancabili polemiche e le altrettanto consuete dichiarazioni di rito. A quanto pare Netflix, dopo gli exploit di The Irishman e Storia di un matrimonio, non si accontenta ancora e manda in campo nientemeno che... Stranger Things.

Stiamo parlando di un simpatico post pubblicato in queste ore sui canali social del colosso dello streaming: un collage di nove immagini tratte dalla serie cult ambientata ad Hawkins, ognuna delle quali ricorda in qualche modo uno dei candidati all'Oscar per il miglior film.

"Le nomination agli Oscar come miglior film ma è Stranger Things" recita la didascalia. Tra i fotogrammi vediamo, per esempio, una biondissima Eleven (Millie Bobby Brown) paragonata a Piccole donne di Greta Gerwig, l'agente Hopper (David Harbour) visto come un soldato in 1917 di Sam Mendes, una scena che ricorda da vicino quella del lanciafiamme in C'era una volta... a Hollywood di Quentin Tarantino, Dustin, Mike e Lucas con la cravatta e degli abiti formali che li fanno assomigliare ai personaggi di The Irishman di Martin Scorsese.

Il risultato, come si può vedere in calce all'articolo, è molto divertente, e può essere preso come un originale riepilogo per chi non ricordasse a memoria tutti i film candidati. Per una maggiore accuratezza, in ogni caso, rimandiamo alla lista completa delle nomination agli Oscar 2020.