Nova, Kevin Feige conferma che il personaggio 'ha del potenziale immediato' nel MCU

Molto probabilmente, conosceremo i piani futuri per la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe il prossimo luglio, presso la Hall H del San Diego Comic-Con dove dovrebbero esserci i Marvel Studios, con possibili approfondimenti al D23 di Anaheim di agosto, ma Kevin Feige continua a incuriosire i fan.

La stampa internazionale ha avuto modo di incontrare infatti il presidente dei Marvel Studios al press junket dell'atteso Spider-Man: Far From Home, che si sta tenendo in queste ore a Londra, ponendogli molte domande. Una di queste è arrivata direttamente da Comicbook.com, quando il sito ha chiesto al produttore se ci fossero dei piani per il personaggio di Nova, essendo questo anche molto legato ai Guardiani della Galassia.



Ricordandogli anche una recente intervista dove Feige parlava di Nova come uno di quei personaggi "dal potenziale immediato nel MCU", il presidente ha risposto: "Amiamo Nova e quindi sarebbe bellissimo vederlo al cinema. Quindi sì, è ancora verissimo quello che ho detto: Nova resta un personaggio dal potenziale immediato, da sfruttare quanto prima".



Scendendo poi nel particolare di questo potenziale immediato, Feige aveva già dichiarato: "È strettamente connesso all'universo dei Guardiani e ci sono tantissime storie interessanti nei fumetti dalle quali attingere. Inoltre era anche tra le prime bozze dei Guardiani della Galassia, quindi ci avevamo già pensato".



