Nova, l'eroe arriva nel MCU? Il film sarebbe in sviluppo presso i Marvel Studios

Nelle ultime ore un interessante rumor sta facendo il passaparola tra i fan del fumetto e vede protagonisti il Marvel Cinematic Universe e Nova, uno dei suoi supereroi più amati, che potrebbe presto debuttare nella lune-up della cinematografica della major.

Il rumor arriva direttamente dal portale The Illuminerdi, che avrebbe ricevuto interessanti informazioni da una fonte interna ai Marvel Studios e secondo la quale un nuovo progetto incentrato su Nova sarebbe nella fase iniziale di sviluppo.

Tuttavia, la natura della trasposizione non è certa e il sito specifica che si potrebbe trattare tanto di una nuova pellicola da inserire nella saga cinematografica quanto di una serie TV in arrivo su Disney+. Facciamo però un passo indietro: cosa sappiamo sul Nova?

Già dopo l'uscita dell'ultimo capitolo della Fase 3 i fratelli Russo avevano confermato che Nova era stato introdotto in Avengers: Endgame e qualche mese dopo abbiamo avuto un primo timido accenno di James Gunn, che sembrava anticipare l'arrivo di Nova nel MCU ed infatti poche ore dopo abbiamo avuto la conferma definitiva che Nova sarà tra i protagonisti della Fase 5.

La bilancia sembra quindi pesantemente sbilanciata verso il debutto sul grande schermo, ma non è detto che non venga anche introdotto sulla piattaforma streaming, che come sappiamo sarà parte integrante e background fondamentale delle prossime uscite.

Ricordiamo inoltre che al momento sono stati prenotati 5 slot dal MCU, che però non ha ancora annunciato i titoli che li occuperanno e se è quasi certo che uno sarà occupato da Guardiani della Galassia 3, a chi andranno gli altri?