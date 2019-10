Nova doveva comparire nel MCU durante Avengers: Infinity War e Endgame

Nova e il personaggio di Glenn Close Irani Rael originariamente dovevano apparire nel Marvel Cinematic Universe durante Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

A rivelarlo, nel corso di una recente intervista con ComicBook, è stato Christopher Markus, co-sceneggiatore di entrambi i film, che spiegato come i due personaggi siano stati scritti e poi scartati dalle opere dei fratelli Russo.

"In realtà avevamo pensato di introdurli, ricordo che avevamo un grande schema che avevamo preparato per questi film. Ci avevamo messo ogni possibile direzione che la trama avrebbe potuto prendere, e avevamo tirato in ballo anche Nova e la Xandarian Worldmind. L'idea era che qualcuno di Xandar sarebbe sopravvissuto all'attacco di Thanos e fuggito sulla Terra per avvertire gli Avengers, compito che poi è spettato a Hulk."

Nova è stato tagliato anche da Guardians of the Galaxy, il film che ha introdotto Glenn Close nel MCU. Secondo nuove indiscrezioni, però, il personaggio molto presto approderà nel grande progetto Marvel Studios. Si dice che lo vedremo nel corso della Fase 5, e che Kevin Feige e i suoi collaboratori stiano decidendo se optare per un lungometraggio o una serie Disney+, anche se data la natura cosmica della storia la sala cinematografica è più probabile.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al calendario della Fase 4 del MCU.