Nova debutterà nel Marvel Cinematic Universe durante la Fase 5!

Dopo essere stato menzionato qualche ora fa sulla pagina Twitter di James Gunn, il personaggio di Nova si ritrova adesso al centro di alcune dichiarazioni non ufficiali che vorrebbero già deciso il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe.

Stando ad un nuovo rapporto del sito MCU Cosmic, storicamente molto vicino a tutto ciò che riguarda i progetti dei Marvel Studios, il supereroe Nova debutterà durante la Fase 5 del MCU.

Addirittura sembra che il progetto sia in una fase di sviluppo piuttosto avanzata, e che sarà uno dei primi capitoli del prossimo ciclo narrativo, che dovrebbe includere anche progetti come Blade, Fantastici Quattro e X-Men. Al momento, tuttavia, il sito non si sbilancia sul tipo di progetto scelto da Kevin Feige, che ora come sappiamo ha a disposizione sia i lungometraggi per la sala cinematografica sia le mini-serie televisive per il servizio di streaming on demand Disney+, ma dato che la trama avrà a che fare con lo spazio e altri pianeti, il canonico lungometraggio è molto più probabile.

L'unico film della Fase 5 per cui abbiamo una data di uscita certa è Black Panther II, che arriverà il 6 maggio 2022. Per il momento, dunque, non ci resta che aspettare.

Vi ricordiamo che la Fase 4 del MCU inizierà con Black Widow e proseguirà tra cinema e Disney+ con Falcon & The Winter Soldier, Gli Eterni, Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, WandaVision, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Loki, What If ...?, Spider-Man 3, Occhio di Falco e Thor: Love & Thunder.

Nella Fase 5 dovremo vedere, oltre a Black Panther 2 e, se il rumor dovesse rivelarsi vero, Nova, anche Guardiani della Galassia 3, Captain Marvel 2, Moon Knight, Ms. Marvel, Blade, She-Hulk, un probabile Ant-Man 3 e un misterioso film cross-over che includerà per l'ultima volta lo Spider-Man di Tom Holland, che poi passerà definitivamente in mano alla Sony.