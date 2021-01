Nova sta arrivando nel MCU: Kevin Feige promette novità

Tre anni fa, Kevin Feige sosteneva che Nova era "uno dei personaggi con priorità assoluta" nella lista dei supereroi Marvel da trasporre al cinema, ma durante l'ultimo Investor Day e nelle settimane a venire di Nova e su Nova non è stato annunciato assolutamente nulla, né lato cinematografico né seriale.

In una recente intervista di Kevin Feige ai microfoni di Comicbook.com, però, il CCO Marvel Entertainment e Presidente dei Marvel Studios ha offerto un piccolo aggiornamento riguardante l'adattamento live-action di Nova. Gli è stato infatti chiesto quale sarà il ruolo del personaggio nel MCU, se avrà un suo film stand-alone o avrà una parte secondaria e sarà trasposta l'iterazione di Richard Rider o quella di Sam Alexander, e Feige ha risposto:



"Beh, sì e sì. Il tempismo è relativo, giusto? Penso di aver parlato delle idee per Doctor Strange almeno 8 anni prima che uscisse il primo film. Dunque il cosiddetto 'potenziale immediato' è del tutto relativo. E poi, chiaramente, non ci stiamo allontanando dalla narrazione cosmica e anzi ci stiamo avvicinando sempre di più ai Nova Corps e a Nova stesso".



Cosa ve ne pare? Vi piacerebbe vedere Nova nel Marvel Cinematic Universe? Fatecelo come sempre sapere nei commenti in calce alla notizia.