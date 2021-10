Nova, nel 2023 partirà la produzione di un film dedicato al personaggio Marvel?

Da quando è terminata la Fase 3 del MCU e ha avuto inizio la Fase 4, i fan Marvel non possono fare a meno di chiedersi quali saranno gli altri personaggi che si uniranno a questo universo di storie, e quando vedremo dei progetti dedicati a Silver Surfer o magari Nova. Beh, quest'ultimo potrebbe essere più vicino del previsto.

Sono tanti i personaggi del mondo Marvel che dobbiamo ancora vedere sullo schermo all'interno del MCU, e tra di essi ve ne sono alcuni che i fan stanno morendo dalla voglia di vedere finalmente (o nuovamente) in carne e ossa: da Doctor Doom a Galactus, da Silver Surfer a Namor...

Ma c'è un fan-favorite che potrebbe presto essere introdotto nella mischia.

Secondo delle voci riportate da Geeks WorldWide, nel 2023 non solo sarebbero in arrivo un film sui Thunderbolt, un sequel di Shang-Chi e uno spin-off di Black Panther dedicato a Okoye, ma sarà anche l'anno in cui avrà inizio la produzione del film dei Fantastici 4 e... Di un film su Nova.

Da tempo si parlava dell'introduzione di una delle incarnazioni dell'eroe, in particolare la prima, Richard Rider, e il personaggio ha anche "rischiato" di debuttare nei film de I Guardiani della Galassia e successivamente in Infinity War, ma finora tutto si è risolto con un nulla di fatto.

Ma se le voci dovessero rivelarsi veritiere, il momento di vedere una pellicola con lui come protagonista sarebbe praticamente alle porte... Peccato che si debba in ogni caso attendere un eventuale annuncio ufficiale da parte dei Marvel Studios.

E voi, che ne pensate? Secondo il vostro parere, chi potrebbe interpretare Nova nel MCU? Fateci sapere nei commenti.