Notturno, il film di Gianfranco Rosi nominato European Movie of the Year

Il film scelto dall'Italia per la corsa alla candidatura agli Oscar, Notturno di Gianfranco Rosi, è stato nominato European Movie of the Year alla 25ma edizione del Capri, Hollywood Film Festival. Il film è stato presentato in Concorso all'ultima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia dello scorso settembre.

Capri, Hollywood Film Festival si dedica alla creazione di un ponte tra Hollywood e le comunità italiane del mondo del cinema e dello spettacolo. L'evento si terrà online invece che in presenza sull'isola di Capri, sulla piattaforma MyMovies dal 26 dicembre al 2 gennaio.

Gianfranco Rosi ha girato Notturno in tre anni, lungo i confini di Iraq, Kurdistan, Siria e Libano con il suo tipico stile d'osservazione.



Il documentario cattura la storia delle persone che hanno combattuto a lungo con devastazioni belliche, le più recenti inflitte dall'ISIS.

Dopo il lancio alla Mostra del Cinema di Venezia, Notturno ha fatto tappa in diversi festival internazionali, tra cui Toronto, New York, Tokyo e Busan, ottenendo diversi buoni riscontri dalla critica.

In passato Gianfranco Rosi ha realizzato altri film di successo tra cui Sacro GRA, grazie al quale ha vinto il Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2013.

Nel 2016 ha vinto l'Orso d'Oro al Festival di Berlino grazie al documentario Fuocoammare, candidato all'Oscar quale miglior documentario.



Sulle nostre pagine potete leggere la recensione di Fuocoammare e il racconto di Notturno da parte di Gianfranco Rosi, direttamente dalla Mostra di Venezia.