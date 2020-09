Notting Hill, dove si trovano la panchina e gli altri luoghi del film con Julia Roberts?

Notting Hill è entrato nei nostri cuori non solo per la meravigliosa storia d'amore tra William Thacker (Hugh Grant) e Anna Scott (Julia Roberts): il film del '99 deve gran parte della sua magia agli splendidi luoghi visitati dai protagonisti nel corso della storia, ormai diventati vere e proprie tappe di pellegrinaggio per i turisti londinesi.

Ma dove si trovano realmente i posti che vediamo nel film? Partiamo dal luogo dove tutto ha inizio, ovvero la casa del nostro Will: il celebre portone blu si trova al 280 di Westbourne Park Road, appartiene allo scrittore Richard Curtis e negli anni ha più volte cambiato colore da blu a nero e viceversa.

La libreria del personaggio di Grant si trova invece al 142 di Portobello Road, ma non dannatevi a cercare l'insegna della The Travel Book Co: il negozio si chiama semplicemente Notting Hill (chi l'avrebbe mai detto, vero?) per cui non avrete difficoltà a riconoscerlo. La vera libreria da cui presero ispirazione gli autori del film si trova però al 13 di Blenheim Crescent e si chiama The Travel Bookshop.

La casa di Max e Bella, teatro della cena di compleanno durante la quale Anna conosce gli amici di Will, è situata invece al 91 di Lansdowne Road; il Rosmead Garden è invece il celebre giardino privato nel quale Anna decide di far irruzione costringendo Will a far ricorso alle sue inesistenti doti atletiche: si tratta però di un luogo privato anche nella realtà, quindi dovrete accontentarvi di una foto al suo esterno.

Il Romead Garden nasconde però una cocente delusione: la celebre panchina che vediamo nel film, infatti, non si trova qui ma nei Queens Garden di Perth... In Australia! Nel caso abbiate voglia di fare una deviazione di qualche chilometro, però, il problema è bello che risolto. A proposito del film, intanto, qualche tempo fa Julia Roberts dichiarò di aver odiato intensamente una frase di Notting Hill.