Notting Hill, secondo i produttori Julia Roberts fu 'l'unica e unica' scelta per il ruolo!

Notting Hill, nel corso degli anni, è diventato un vero e proprio classico delle commedie romantiche innalzato a vero e proprio cult del genere. La produzione del film, però, fu abbastanza travagliata nonostante gli autori avessero una sola ed unica sicurezza sull'interprete femminile.

Secondo Roger Michell e Duncan Kenworthy Julia Roberts fu la sola ed unica scelta per il ruolo della protagonista ma, fin da subito, non riposero speranze in una sua possibile partecipazione al film. Contro ogni prospettiva dei due, l'attrice accettò quasi immediatamente la proposta grazie, soprattutto, all'intercessione del suo agente che rimase particolarmente colpito dalla sceneggiatura. All'epoca dell'uscita del film, infatti, la Roberts era famosissima in particolare grazie alla carriera coltivata nel mondo delle commedie romantiche. Durante le riprese del film, Hugh Grant si rifiutò addirittura di baciare Julia Roberts.

L'agente della Roberts definì il film come la "miglior commedia romantica che avesse mai letto", spingendo l'attrice ad avvicinarsi al ruolo e a considerare di partecipare alla pellicola. La Roberts decise di accettare l'offerta solo dopo aver letto la sceneggiatura decidendo che avrebbe dovuto partecipare "obbligatoriamente" al progetto. Fu una decisione più che saggia soprattutto perchè fu in grado di aumentare a dismisura lo status di star di Julia Roberts.

