Notting Hill, Julia Roberts ammise: 'Odiai recitare una frase del film'

A Notting Hill Julia Roberts è rimasta particolarmente affezionata, proprio come i tanti fan che non disdegnano mai un rewatch di quella che resta una delle commedie romantiche più apprezzate degli ultimi trent'anni. Nonostante ciò, però, l'attrice ebbe qualcosa da ridire su una parte del copione.

Roberts ammise infatti di aver letteralmente odiato una frase recitata nei panni di Anna Scott: la scena è quella in cui la nostra finisce per la prima volta a letto con il William Thacker di Hugh Grant, e la battuta in questione riguarda Rita Hayworth e la sua Gilda.

"Vanno a letto con Gilda, si svegliano con me" era la frase citata da Anna al suo risveglio con il libraio di Notting Hill, battuta che sembra ancora oggi non andare giù a Julia Roberts: "Odio dire qualunque cosa di negativo su ciò che ha scritto Richard, perché lui è un vero genio, ma odiai recitare quella frase. Per me era come il suono delle unghie su una lavagna. Non credo a una singola parola di quella frase" spiegò l'attrice qualche tempo fa.

Siamo sicuri, comunque, che non basterà una frase recitata malvolentieri a rovinare a Julia il ricordo di quello che è senza dubbio uno dei suoi film di maggior successo! A proposito: sapevate come Julia Roberts fu abbordata da George Clooney prima di Ocean's Eleven?