Notting Hill, Hugh Grant favorevole al sequel soltanto ad una condizione: scoprite quale

Hugh Grant ha svelato che prenderebbe in considerazione la possibilità di recitare in un sequel di Notting Hill soltanto se il progetto si dedicasse alla 'presa in giro' della commedia romantica. L'attore inglese ne ha parlato durante un Q&A con HBO per promuovere la nuova mini-serie thriller The Undoing - Le verità non dette.

Hugh Grant ha spiegato che gli piacerebbe fare una continuazione di una delle tante rom-com che lo hanno reso famoso per 'mostrare quello che è successo dopo la fine di quei film. Per dimostrare la terribile bugia che rappresentavano, il lieto fine'.

Hugh Grant in versione cinica e molto diversa da quella dei suoi personaggi nelle commedie romantiche, da Notting Hill a Quattro matrimoni e un funerale.



In Notting Hill, Hugh Grant interpreta William, un libraio divorziato del quartiere londinese di Notting Hill, che s'innamora della famosa attrice Anna Scott (Julia Roberts), che un giorno entra nel suo negozio e gli sconvolgerà la vita.

Il film, diretto da Roger Michell, è co-interpretato da Rhys Ifans, Hugh Bonneville, Emma Chambers, Tim McInnerny e Gina McKee, ed è diventato un vero e proprio cult romantico del cinema anni '90.

"Mi piacerebbe vedere me e Julia e l'orribile divorzio che ne è seguito, con avvocati molto costosi, bambini coinvolti in una contesa per la custodia, fiumi di lacrime" ha confessato Grant.

"Psicologicamente segnato per sempre. Mi piacerebbe fare quel film" ha ammesso sorridente l'attore.

Alla domanda su quale fosse il suo personaggio preferito in carriera, Hugh Grant ha dichiarato:"Io... Ho un debole per Phoenix Buchanan di Paddington 2".



