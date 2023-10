Notting Hill, in arrivo il sequel? Richard Curtis svela il film che non ti aspetti

Richard Curtis ha lavorato ad un sequel di Notting Hill. Ad annunciarlo è stato lo stesso sceneggiatore, autore di alcune delle commedie anglosassoni più note al mondo come Quattro matrimoni e un funerale, Il diario di Bridget Jones e Love Actually. Curtis è intervenuto al podcast Have You Seen? parlando proprio di Notting Hill.

"Recentemente ho scritto Notting Hill 2. Volevo farlo per Comic Relief ma non era abbastanza buono" ha dichiarato Curtis "Sarebbe stato un set speciale di 10 minuti nell'ufficio dell'avvocato divorzista con Hugh e Julia che si separavano per poi entrambi rendersi conto che si amavano ancora". Recuperate sul nostro sito la recensione di Notting Hill, cult romantico di fine anni '90.



Solitamente Richard Curtis non realizza sequel dei suoi film perché 'sono delle strade difficili da percorrere':"Penso che la seconda versione di un film romantico sia una cosa complicata perché quello che fai è iniziare con persone che stanno insieme e devi dividerle e poi rimetterle insieme. Il problema con i drammi sui matrimoni è che devono sempre riguardare letteralmente il divorzio o l'omicidio, eppure la situazione con la maggior parte dei matrimoni è che vanno avanti all'infinito. In realtà le versioni più realistiche di come il matrimonio prosegue penso che spesso avvenga nelle commedie".



Curtis ha parlato anche di un altro suo grande successo, il classico natalizio Love Actually:"Love Actually è semplicemente - che sia un film bello o come dice mia figlia atroce, razzista, sessista - nove commedie romantiche realizzate in dieci minuti ciascuna".



Nel 2020 Hugh Grant si dichiarò favorevole a Notting Hill 2 soltanto ad una specifica condizione. La star interpreta il libraio londinese William Thacker che s'innamora della star del cinema Anna Scott (Julia Roberts) che un giorno entra per caso nel suo negozio.