Le notti di Salem, tre new entry nel cast del film tratto dal romanzo di Stephen King

Le notti di Salem sta per tornare sul grande schermo con una nuova versione del romanzo scritto da Stephen King. E da qualche ora al cast del film, diretto da Gary Dauberman, si sono aggiunti tre new entry che parteciperanno alle riprese. Si tratta di Makenzie Leigh, Bill Camp e Spencer Treat Clark. Il protagonista sarà Lewis Pullman.

Gary Dauberman ha scritto e dirige il film, nuovo adattamento del romanzo di Stephen King del 1975, con James Wan nelle vesti di produttore.

In precedenza Le notti di Salem è stato adattato nel 1979 da Tobe Hooper e nel 2004. Dauberman ha lavorato alla sceneggiatura di IT: Capitolo 1 e IT: Capitolo 2, partecipando anche alla lavorazione, in qualità di autore e produttore, dei film del franchise The Conjuring. Inizialmente la produzione avrebbe voluto Jake Gyllenhaal come protagonista.



In Le notti di Salem 'un autore torna nella sua città natale per scrivere di una villa abbandonata nella cittadina. Quando scopre che la casa è stata acquistata da un misterioso uomo europeo, il protagonista si rende conto che i cittadini si stanno lentamente trasformando in vampiri. Lo scrittore si unisce ad uno sgangherato gruppo di persone per fermare l'ascesa dei vampiri, con lo scontro finale che avviene nella casa proprio con il personaggio misterioso'. Le notti di Salem è considerato uno dei più grandi romanzi di Stephen King e i fan da tempo speravano in una nuova trasposizione.

Senza contare Le notti di Salem sono circa una ventina i progetti riconducibili ad opere di Stephen King attualmente in lavorazione, tra cinema e tv.



Il protagonista di Le notti di Salem, Lewis Pullman, è figlio del ben più noto Bill Pullman.