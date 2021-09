Le notti di Salem: star de Le ali della libertà torna con Stephen King nel nuovo horror!

Dopo il cambio di sesso del Dr. Cody e l'annuncio di tre new entry nel cast de Le notti di Salem, il remake prodotto da James Wan nelle scorse si è assicurato una star de Le ali della libertà, celebre adattamento cinematografico di Stephen King.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, William Sadler è comparso su Twitter per rivelare di essersi unito alla nuova versione de Le notti del Salem, celebre romanzo horror scritto da Stephen King. Sadler, ovviamente, in precedenza ha recitato nell'acclamato adattamento kinghiano de Le ali della libertà, che nel 1995 venne candidato a sette premi Oscar, incluso quello per miglior film dell'anno. Tra i suoi altri crediti ricordiamo anche Tales from the Crypt Presents: Demon Knight, per non parlare del ruolo di Death in Bill & Ted e nel più recente Face the Music. Inoltre, per William Sandler si tratta del quarto adattamento di Stephen King: in passato è anche apparso nei film Il miglio verde e The Mist.

Ne Le notti di Salem, l'autore Ben Mears torna nella sua casa d'infanzia nella cittadina di Jerusalem's Lot in cerca di ispirazione per il suo nuovo romanzo, solo per scoprire che la sua città natale è preda di un vampiro assetato di sangue. Nel 1979 il romanzo venne adattato in una miniserie tv diretta da Tobe Hooper, fresco del successo di The Texas Chain Saw Massacre: lo show, successivamente rimontato in un film tv da 120 minuti, ebbe anche un sequel nel 1987, il film tv I vampiri di Salem's Lot, mentre nel 2004 venne realizzata la serie tv remake Salem's Lot.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.