Le notti di Salem, la produzione vuole Jake Gyllenhaal come protagonista?

È un nuovo report di Illuminerdi (non confermato) a sostenere che la produzione del nuovo adattamento de Le notti di Salem di Stephen King, prodotto, scritto e diretto da Gary Dauberman, dovrebbe avere come protagonista Jake Gyllenhaal nel ruolo di Ben Maers, dato che l'attore sarebbe la prima scelta di regista e produzione.

Nel report viene sottolineato infatti come alla star sia già stata formulata un'offerta ufficiale. Sempre stando a Illuminerdi, la produzione starebbe anche puntando a Christoph Waltz come cattivo della storia, Straker, personaggio misterioso che arriva con un oscuro carico sulle spalle nella cittadina di Jerusalem's Lot.



Dauberman ha ottenuto la prima sedia di regia con Annabelle Comes Home, terzo capitolo del franchise da brividi e sembra più che mai determinato a continuare con questo genere, tra i più cari alla storia del cinema.

Il neo-regista avrà quindi un triplice ruolo nella pellicola: Dauberman sarà non solo regista, ma anche produttore esecutivo e sceneggiatore de Le notti di Salem, che a non sarà la prima trasposizione dell'amato romanzo di King.

Nel 2008 l'emittente TNT trasmise una miniserie in due episodi ispirata al racconto, mentre sul grande schermo arrivò prima nel 1979 e po ancora nel 2005.

Pubblicato nel 1975 con il titolo di Salems' Lot, il libro è uno dei primi scritti dall'autore e fortunatamente non rientra tra i libri di Stephen King ritirati dal mercato.

La storia ruota intorno allo scrittore Ben Mears che, tornato a Salem per scrivere un libro sulla casa infestata nella quale ha vissuto esperienze traumatiche da bambino, scoprirà che vampiri ed altre creature della notte infestano la sua città natale.