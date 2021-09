Le notti di Salem, Pilou Asbaek di Game of Thrones è il villain nel film di Stephen King!

Dopo l'annuncio della data d'uscita de Le notti di Salem, le cui riprese sono attualmente in corso, l'horror tratto dall'acclamato romanzo di Stephen King ha trovato il suo villain in Pilou Asbaek, celebre star di Game of Thrones.

L'Hollywood Reporter fa sapere infatti che Pilou Asbaek, che ha interpretato la parte di Euron Greyjoy ne Il trono di spade, ha ottenuto il ruolo di Richard Straker: si tratta di uno dei due antagonisti de Le notti di Salem, un essere umano che lavora di giorno per il vampiro Kurt Barlow, preparando il suo arrivo in città. Il personaggio di Straker è stato precedentemente interpretato nella miniserie televisiva del 1979 da James Mason (Lolita di Stanley Kubrick) e nella miniserie televisiva del 2004 da Donald Sutherland. Asbaek si unisce ad un cast stellare che include Lewis Pullman (figlio dell'attore Bill Pullman e protagonista di Bad Times all'El Royale) nei panni del protagonista Ben Mears.

Nella storia, Mears torna nella casa della sua infanzia nella cittadina di Jerusalem's Lot, nel tentativo di lavorare in tranquillità al suo prossimo romanzo: purtroppo per lui però la città è preda della sete di sangue di un vampiro. Nel cast anche Makenzie Leigh (Gotham, The Assistant) nei panni di Susan Norton, l'interesse amoroso di Mears e un fondamentale aiuto nella lotta contro il vampiro; Bill Camp (Joker) nei panni di Matthew Burke, un insegnante di inglese del liceo locale che svela a Mears i mali che si annidano nella Marsten House; e Spencer Treat Clark (Unbreakable) nei panni di Mike Ryerson, il becchino locale che diventa uno dei vampiri della città.

Il nuovo Le notti di Salem sarà tecnicamente il primo adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King, ed è stato scritto e diretto da Gary Dauberman: il regista aveva già lavorato con le opere di King adattando le sceneggiature per i due capitoli di IT di Andy Muschietti. Si tratta della sua seconda regia dopo l'esordio con Annabelle 3 del 2019.