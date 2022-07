Le Notti di Salem, il film tratto da Stephen King slitta al 2023!

Nel corso dell'ultimo paio d'anni abbiamo ormai fatto il callo a slittamenti e problemi vari per quanto riguarda le uscite in sala, con la pandemia che ha inevitabilmente messo i bastoni tra le ruote anche alle distribuzioni più grosse: anche senza chiusure, però, i problemi sono sempre dietro l'angolo, come nel caso de Le Notti di Salem.

Il film che promette di riportare in auge i vampiri com'erano prima di Twilight (almeno stando alle parole di uno dei suoi protagonisti) non arriverà infatti nelle nostre sale il prossimo 9 settembre, data inizialmente comunicata dalla produzione: per assistere alla nuova trasposizione della seconda opera di Stephen King toccherà infatti attendere il 2023.

Le Notti di Salem arriverà dunque sul grande schermo soltanto il prossimo 23 aprile: lo slittamento comunicato pochi minuti fa avrebbe a che fare, stando a quanto riportato dalle fonti, con dei casi di COVID registrati durante la post-produzione, che avrebbe quindi subito degli inevitabili rallentamenti; il film, inoltre, ha anche ricevuto dei reshoot nelle scorse settimane, processo che ha ovviamente allungato i tempi di produzione.

Bisognerà pazientare un altro po', dunque, prima di poter giudicare il lavoro svolto dal regista Gary Dauberman: nell'attesa, comunque, qui trovate la descrizione del trailer de Le Notti di Salem.