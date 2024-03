Le notti di Salem: che fine farà il nuovo film di Stephen King? Un bicchiere mezzo pieno

Che fine farà Le notti di Salem? Dopo mesi di tira e molla, dubbi e mezze verità, in queste ore è stato definitivamente confermato il destino del nuovo film di Stephen King, e probabilmente non farà molto piacere ai fan.

New Line, lo studio dietro il film horror adattamento dell'omonimo romanzo di Stephen King, ha infatti annunciato che Le notti di Salem uscirà in streaming su Max nel corso del 2024: si può tentare di vedere il bicchiere mezzo pieno, considerando che il titolo ha rischiato di essere cancellato da Warner Bros Discovery come già accaduto con film come Batgirl e Coyote vs Acme, ma certamente agli appassionati non potrà che rimanere l'amaro in bocca, considerato che Le notti di Salem era atteso al cinema e che la grande appetibilità degli horror estivi avrebbe anche potuto portare a qualche soddisfazione in termini di incassi.

Tuttavia che finalmente il film abbia una strategia chiara - per quanto ancora manchi la data d'uscita definitiva - farà certamente la gioia di molti: pensate, infatti, che l’uscita de Le notti di Salem era prevista per settembre 2022, ma la Warner ha posticipato il film alla primavera del 2023 citando ritardi nella post-produzione legati al COVID. Successivamente però lo studio ha tolto il film dal calendario delle uscite, per un silenzio radio durato quasi un anno e risolto solo ora.

Le notti di Salem è diretto da Gary Dauberman, che ha anche scritto la sceneggiatura e prodotto insieme a James Wan. Nel cast Lewis Pullman interpreta il protagonista Ben Mears, al fianco di Alfre Woodard, Makenzie Leigh, Bill Camp, Spencer Treat Clark, Pilou Asbæk e John Benjamin Hickey.

