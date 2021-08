Le notti di Salem, il film dal libro di Stephen King trova finalmente il suo protagonista!

Dopo oltre due anni dall'annuncio del progetto, l'adattamento de Le notti di Salem prodotto da James Wan e affidato alla regia di Gary Dauberman (Annabelle 3) ha finalmente ricevuto un importante aggiornamento: il film ha trovato il suo interprete principale.

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, New Line ha infatti ingaggiato l'attore Lewis Pullman per vestire i panni di Ben Mears. Nel romanzo originale di Stephen King, Ben Mears è uno scrittore di successo che torna nella sua casa d'infanzia della cittadina di Jerusalem's Lot in cerca di ispirazione per il suo prossimo libro, solo per scoprire che la sua città natale è preda di un vampiro. L'uomo cercherà così di riunire un vecchio gruppo per combattere la presenza del male.

C'è grande attesa per questo progetto non solo perché si tratta dell'adattamento di uno dei romanzi più amati del Maestro del Terrore, ma anche perché la produzione riunirà i team che hanno lavorato ai due franchise horror di maggior successo degli ultimi anni, ovvero il The Conjuring Universe di James Wan e i due film di IT diretti da Andy Muschietti (e scritti dallo stesso Dauberman).

Figlio del celebre attore Bill Pullman (Independence Day, Balle Spaziali), Lewis Pullman ha firmato il suo esordio cinematografico al fianco del padre nel western The Ballad of Lefty Brown, mentre di recente è apparso in 7 sconosciuti a El Royale di Drew Goddard. È comparso inoltre in The Strangers: Prey at NIght e nella miniserie di George Clooney Catch-22.