Le notti di Salem: Dr. Cody cambia sesso nel film da Stephen King, sarà Alfre Woodard

L'attrice nominata all'Oscar Alfre Woodard si unisce al cast de Le notti di Salem, adattamento per il grande schermo dell'omonimo romanzo horror di Stephen King prodotto dalla New Line Cinema.

L'attrice interpreterà la dottoressa Cody, personaggio che nel romanzo originale rispondeva al nome di dottor Jimmy Cody, un maschio: il dottor Cody assiste Ben Mears (che nel film sarà interpretato da Lewis Pullman), Susan Norton (Makenzie Leigh) e Matt Burke (Bill Camp) nella lotta contro la diffusione dei vampiri. Spencer Treat Clark interpreterà Mike Ryerson, come riportato qualche giorno fa. Le notti di Salem è stato il primo bestseller di Stephen King, arrivato al primo posto della classifica del New York Times del 1975: la storia segue l'autore Ben Mears che torna nella sua casa d'infanzia, nella cittadina di Jerusalem's Lot, in cerca di ispirazione per il suo prossimo libro, solo per scoprire che la gente del luogo è preda di un vampiro assetato di sangue.

La Woodard ha recentemente recitato nel film acclamato dalla critica Clemency per il quale ha ricevuto una nomination ai BAFTA Award e una nomination allo Spirit Award come miglior attrice protagonista. Sul piccolo schermo recita al fianco di Jason Momoa nella serie di Apple TV+ See, creata da Steven Knight. Recentemente è stata vista anche nel film di Netflix Fatherhood insieme a Kevin Hart. I suoi prossimi progetti includono una partecipazione nell'attesissimo The Gray Man, il nuovo film diretto da Joe & Anthony Russo con Ryan Gosling, Chris Evans e Ana De Armas.

Le notti di Salem, prodotto da James Wan e Michael Clear, non ha ancora una data d'uscita.