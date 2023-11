Le notti di Salem cancellato come Batgirl? Grosse novità sul remake di Stephen King

Ecco spiegato il motivo per cui, ad agosto 2022, Warner Bros aveva rimosso il remake di Salem's Lot dal suo calendario uscite: come riportato Variety in esclusiva, infatti, il tanto atteso remake cinematografico dell'horror di Stephen King non uscirà più al cinema.

Il progetto diretto da Gary Dauberman, già completato da diverso tempo e in attesa di una data d'uscita definitiva, sarà invece distribuito in streaming in esclusiva sulla piattaforma MAX: Variety, che ha rivelato di aver parlato con una fonte a conoscenza della situazione, specifica anche che la decisione di Warner Bros Discovery di dirottare Salem's Lot su Max non riflette la qualità del film (in passato si è parlato molto bene de Le notti di Salem) ma è stata resa necessaria a causa degli scioperi di Hollywood, i cui rallentamenti all'industria hanno generato un crescente bisogno di nuovi contenuti originali da lanciare su Max per soddisfare gli abbonati. Salem's Lot - in Italia conosciuto anche con il titolo del libro originale Le notti di Salem - è uno dei pochi film Warner Bros. che subiranno questo fato, ma un portavoce della Warner Bros. ha avvertito: “Non è ancora stata presa alcuna decisione definitiva sui futuri piani di distribuzione del film”.

Il pericolo cancellazione alla Batgirl che ha spaventato molti fan dovrebbe essere scongiurato, ma l'attesa è ormai snervante: Salem’s Lot è stato girato in Massachusetts nel 2021 ed era previsto per settembre 2022, oltre un anno fa. In queste ore, lo stesso Stephen King ha scritto su X: “Il remake de Le notti di Salem della Warner Bros, attualmente accantonato, è vigoroso e coinvolgente. Ha l'atmosfera della 'vecchia Hollywood', quando a un film veniva data la possibilità di prendere fiato prima di ingranare. Quando la soglia d'attenzione del pubblico era più alta, in altre parole".

Curiosamente, anche il primo adattamento de Le notti di Salem, la versione del 1979 diretta da Tobe Hooper, ebbe una distribuzione articolata tra cinema e televisione, sia con un montaggio da 112 minuti per il grande schermo sia in un montaggio esteso di 180 minuti come miniserie tv.