Le notti di Salem, l'atteso film tratto da Stephen King ha una data di uscita!

Importanti novità per il calendario di Warner Bros. Dopo l'inaspettato rinvio di Mad Max: Furiosa con Anya Taylor-Joy al 2024, la compagnia ha finalmente fissato la data di uscita per uno dei progetti più attesi tra gli amanti del cinema dell'orrore.

Stiamo parlano dell'adattamento de Le notti di Salem, celebre romanzo di Stephen King che verrà trasposto al cinema da James Wan (qui alla produzione) e dal regista Gary Dauberman. Come riportato da Variety, la pellicola debutterà nelle sale il 9 settembre 2022.

Già adattato per la tv nel 1979 tramite una miniserie diretta dal grande Tobe Hooper (Non aprite quella porta),che ha poi originato anche un sequel nel 1987 e un reamke nel 2004, Le notti di Salem racconta la storia di Ben Mears, uno scrittore di successo che torna nella sua casa d'infanzia della cittadina di Jerusalem's Lot in cerca di ispirazione per il suo prossimo libro, solo per scoprire che la sua città natale è infestata dai vampiri. Mentre questi esseri mietono più vittime possibili, Mears convince un gruppo di credenti a combattere i non morti.

Il cast include Lewis Pullman, Alfre Woodard, Makenzie, Leigh, Bill Camp, Spencer Treat Clark, e William Sadler.

