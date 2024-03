Le Notti di Salem arriva direttamente in streaming! La data d'uscita

Nonostante Warner Bros. avesse inizialmente pensato a Le Notti di Salem come a una pellicola da trasmettere nei cinema di tutto il mondo, pare che ora il colosso americano abbia rivisto il suo approccio al film. L'azienda, infatti, sembra aver deciso che la produzione tratta dal romanzo di Stephen King arriverà direttamente in streaming!

Secondo The Hollywood Reporter, il film inizialmente previsto per le sale verrà trasferito su Max. Al momento non è stata fissata una data d’uscita, ma il progetto potrebbe vedere la luce verso la fine del 2024. Anche se gli appassionati della trasposizione cinematografica si aspettavano di vedere la pellicola dalle comode poltrone del cinema, con tanto di secchiello pieno di popcorn, l’annuncio rimane ad oggi la notizia più importante dopo un lungo periodo di silenzio. Ma di cosa parlerà il film?

Le Notti di Salem è stato il secondo romanzo pubblicato da King, preannunciandone la carriera dalle tinte horror. Il libro del 1975 segue Ben Mears, uno scrittore di ritorno nella sua città natale: quello che doveva essere un viaggio nostalgico, si rivelerà un incubo quando si renderà conto che i residenti stanno diventando vampiri per ragioni sconosciute. Parlando degli Attori che ne faranno parte, Lewis Pullman dal cast di Top Gun: Maverick è stato scelto per interpretare il protagonista e ad affiancarlo in questa impresa ci saranno anche Makenzie Leigh, Alfre Woodard e John Benjamin Hickey. Gary Dauberman, che in precedenza ha lavorato a titoli come Annabelle e It, è stato selezionato dai Warner Bros Studios per dirigere l’adattamento.

Intanto, tramite un post su X, lo scrittore ci ha tenuto ha tranquillizzare i fan: Stephen King ha visto Le Notti di Salem e ha confermato l’ottima fattura dell’horror.

