Notti Magiche, Ornella Muti e quella scena senza veli: 'Sono una diva matura'

Nel 2018 quello che a oggi rimane l'ultimo film di Paolo Virzì, Notti Magiche, segnò il ritorno alla recitazione di Ornella Muti che per qualche scena appare perfino senza veli, nonostante l'età, dimostrando ancora di essere la diva che segnò alcune delle pellicole più importanti del dramma e della commedia all'italiana.

Nella pellicola, ambientata durante l'estate dei Mondiali di calcio del 1990, Antonino, Luciano ed Eugenia sono i finalisti di un prestigioso concorso per aspiranti sceneggiatori e alla cerimonia ufficiale per la proclamazione del vincitore, la diva del cinema, che interpreta il ruolo del personaggio fittizio Federica, è tra gli ospiti della manifestazione. Sogno erotico di Luciano, quest'ultimo cerca disperatamente di ottenere un colloquio "privato" con la diva cui chiede avidamente di vedere senza veli anche per pochi secondi.

Il ragazzo è innamorato di ciò che la diva rappresenta, ovvero un mondo del cinema ormai lontano anni luce da quello che ha potuto vedere coi suoi occhi nella Roma degli anni '90 appena iniziati. Una sequenza indubbiamente malinconica, ma che la Muti ha definito piena di ironia proprio come il suo autore: "Virzì nei suoi film infonde tantissimo umorismo, le sue trame sono ricche di ironia, ma è indubbio che il mito del cinema di un tempo non esiste più. Non voglio essere fraintesa: oggi esistono nuovi ottimi talenti, Sorrentino, Garrone, lo stesso Virzì, ma è finito quello che ha reso grande la nostra storia cinematografica e infatti ci hanno superato tutti, basta dare un’occhiata ai film francesi per esempio, tutt’altro livello".

"E poi oggi intraprendere una nuova produzione è un’avventura: una giungla di 'si, no, ma'. Per non parlare della concorrenza alle sale da parte delle piattaforme tv. La gente ormai possiede degli schermi enormi a casa, dove può vedere tutto comodamente in poltrona".

Notti Magiche verrà trasmesso stasera in prima visione su Rai 3.