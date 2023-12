Una notte violenta e silenziosa: dove vedere il film con David Harbour tra tv e streaming

In attesa di scoprire se Una notte violenta e silenziosa avrà un sequel, vi segnaliamo che il sanguinoso film natalizio con protagonista la star di Black Widow e Stranger Things David Harbour si prepara ad esordire in tv e in streaming in Italia, giusto in tempo per Natale 2023.

La action comedy con protagonista un nuovo Babbo Natale inaspettato e irriverente arriverà giovedì 14 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW: diretto da Tommy Wirkola e prodotto dai creatori di John Wick e Io sono nessuno, il film vede l’amatissimo David Harbour nei panni di un Babbo Natale protettore e guerriero alle prese con Scrooge, classico antagonista dello spirito natalizio, che qui è interpretato da John Leguizamo ed è il capo di un gruppo di mercenari.

Quando una squadra di criminali irrompe nella tenuta di una ricca famiglia alla Vigilia di Natale, prendendo in ostaggio tutti i presenti, i criminali sembrano non esser preparati per affrontare un avversario a sorpresa: Babbo Natale. David Harbour (Stranger Things) interpreta St. Nick, ma i suoi regali saranno micidiali. Nel cast anche Alex Hassel (Cowboy Bebop) nel ruolo di Jason, padre della ricca famiglia Lightstone, Alexis Louder (La guerra di domani) nel ruolo di Linda, ex moglie di Jason e la piccola Leah Bradym (The Umbrella Academy) nel ruolo di Trudy, figlia di Jason e Linda, con la sceneggiatura originale firmata da Pat Casey e Josh Miller, gli autori di Sonic – Il film.

Una notte violenta e silenziosa fa parte della line-up di Sky Cinema Christmas 2023, che includerà oltre 50 titoli a tema Natale.