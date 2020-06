Notte Prima degli Esami, qual è il gioco di calcio a cui gioca il fratello di Claudia?

I fanatici degli anni '80 troveranno sempre pane per i loro denti in Notte Prima degli Esami: nel suo esordio alla regia Fausto Brizzi riuscì, pur se con pochi mezzi, a metter su una ricostruzione piuttosto fedele dell'Italia del 1989, grazie anche all'attenzione dedicata ad alcuni piccoli dettagli.

I videogiochi, ad esempio: abituati come siamo a risoluzioni altissime e frame rate perfetti (no, forse ora ci stiamo spingendo un po' troppo oltre) è impossibile che non salti all'occhio il gioco di calcio con cui si danno battaglia il fratello e il ragazzo di Claudia durante una breve ma intensa sequenza del film.

Quel gioco lontano anni luce dai Fifa e PES attuali è Emlyn Hughes International Soccer, vale a dire uno dei primi giochi di calcio per Commodore 64: pubblicato nel 1988, le squadre selezionabili erano soltanto le nazionali di Inghilterra, Scozia, Italia, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Germania e Irlanda e il suo grande merito fu quello di aver introdotto per la prima volta in un gioco di calcio degli elementi vagamente gestionali come la scelta della formazione da mandare in campo.

Insomma, una piccola chicca che potrebbe solleticare gli istinti di chi ha voglia di dedicare un po' di tempo a del sano retrogaming! Per saperne di più sul film, intanto, vediamo che fine hanno fatto i protagonisti di Notte Prima degli Esami.