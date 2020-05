Notte Prima degli Esami, che fine hanno fatto i protagonisti del film?

Raccontare gli esami di maturità senza scadere nella banalità e nel didascalico non è impresa semplice: eppure nel 2006 Notte Prima degli Esami, pur nella sua dimensione di film a basso budget e senza grosse pretese, riuscì a centrare alla perfezione l'obbiettivo.

Merito di una sceneggiatura fresca e semplice ma anche di attori protagonisti che, pur avendo superato già da un po' la fascia d'età dei maturandi, riuscirono a risultare tutto sommato credibili nei panni di un gruppo di amici alle prese col temutissimo esame di Stato. Ma che fine hanno fatto oggi i membri del cast?

Partiamo dai nomi più famosi: Nicolas Vaporidis (Luca) ha portato avanti una carriera tutto sommato tranquilli senza grandi acuti, che ha avuto negli anni immediatamente successivi a Notte Prima degli Esami il suo apice (Come tu mi Vuoi, Iago, Maschi contro Femmine, Cemento Armato). Per lui anche la soddisfazione di recitare per Ridley Scott in Tutti i Soldi del Mondo.

Cristiana Capotondi (Claudia) è sicuramente quella che meglio ha saputo farsi strada nel mondo del cinema: di lei ricordiamo film come La Mafia Uccide solo d'Estate o gli ultimi Nome di Donna e Attenti al Gorilla, nonché un bel po' di partecipazioni a fiction e serie TV. Capotondi, inoltre, è dal 2018 vice-presidente della Lega Pro.

Non è andata troppo bene ad Eros Galbiati (Riccardo), che non appare sul grande schermo dal 2010 (Tutto l'Amore del Mondo), mentre in TV l'abbiamo visto in alcuni episodi di 1992, 1993 e 1994; anche Sarah Maestri (Alice) sembra aver rallentato: per lei solo cinque film nell'ultimo decennio, di cui l'ultimo nel 2018 (Succede, di Francesca Mazzoleni).

Andrea De Rosa (Massi) si è dedicato più al teatro che al cinema negli ultimi anni: anche per lui sul grande schermo il periodo di maggior popolarità fu quello immediatamente post-Notte Prima degli Esami (Ultimi della Classe; Amore, Bugie e Calcetto), mentre in TV è apparso in un episodio di Rocco Schiavone. Per Chiara Mastalli (Simona) l'ultima comparsa in sala risale al 2013 (Un Fantastico Via Vai, di Leonardo Pieraccioni), mentre sul piccolo schermo è ferma dal 2018 (Love Snack).

Menzione speciale merita ovviamente l'immenso Giorgio Faletti, vero valore aggiunto del film nei panni del terribile professor Martinelli, scomparso nel 2014 a soli 59 anni. Tornando a Cristiana Capotondi, invece, l'attrice ha ricordato qualche tempo fa il suo incontro con Luke Perry.