La Notte degli Oscar, Maccio Capatonda seguirà l'evento con Everyeye su Twitch!

Anche quest'anno siamo giunti alla notte più importante per il mondo del cinema: tra qualche ora il Dolby Theatre si accenderà per ospitare la Notte degli Oscar 2023, e noi di Everyeye saremo come sempre in prima linea per seguire l'evento e raccontarvelo in ogni dettaglio... Stavolta forti anche di un ospite d'eccezione!

Alla maratona di Everyeye per la Notte degli Oscar prenderà infatti parte anche Maccio Capatonda! L'uomo dei trailer più inverosimili del mondo, nonché arma letale della terza stagione di LOL: Chi Ride è Fuori, si collegherà infatti insieme a noi sul canale Twitch di Everyeye dalle 21 circa per prender parte alla cronaca dell'evento più atteso dagli appassionati di cinema di tutto il mondo.

La nostra redazione, ovviamente, si farà trovare ai posti di combattimento ben prima dell'arrivo di Maccio: la live partirà infatti dalle 19:00 su Twitch (dalle 21:00 anche su TikTok) e vi terrà compagnia fino all'inizio della cerimonia a suon di aneddoti, curiosità e approfondimenti sui film candidati alle prestigiose statuine. Con noi, oltre a Maccio, ci saranno ospiti come Victorlaszlo88, Chiara machedavvero, Andrea Romeo di I Wonder Pictures, il docente di cinema Luca Malavasi e Domitilla D'Amico, doppiatrice di Scarlett Johansson e Zoe Saldana, il tutto ovviamente in compagnia dei nostri Gabriele Laurino, Edoardo Ferrarese e Sonia Serafini.

L'appuntamento è per stasera, dunque: il nostro consiglio è, come sempre, quello di non mancare per nessun motivo al mondo! Nell'attesa della live e della cerimonia di premiazione, intanto, qui trovate le nostre ultime analisi sui possibili vincitori di questi Oscar 2023.