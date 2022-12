Una notte al museo - La vendetta di Kahmunrah: trailer per il film sequel di Disney Plus!

Il nuovo capitolo di Disney Plus di Una notte al museo sta per arrivare: in queste ore, infatti, la piattaforma di streaming on demand ha svelato il trailer, il poster e la data d'uscita di Una Notte al Museo - La Vendetta di Kahmunrah.

La nuova avventura animata basata sul popolare franchise cinematografico debutterà il 9 dicembre in esclusiva sulla piattaforma streaming, e vede nel cast dei doppiatori originali Joshua Bassett, Jamie Demetriou, Alice Isaaz, Gillian Jacobs, Joseph Kamal, Thomas Lennon, Zachary Levi, Akmal Saleh, Kieran Sequoia, Jack Whitehall, Bowen Yang e Steve Zahn. Il film è diretto da Matt Danner, scritto da Ray DeLaurentis e Will Schifrin e prodotto da Shawn Levy, con Emily Morris, Chris Columbus, Mark Radcliffe e Michael Barnathan come produttori esecutivi e le musiche di John Paesano in colonna sonora.

Il nuovo film della saga racconta le disavventure che si verificano ogni notte al Museo Americano di Storia Naturale quando il sole tramonta. Il protagonista è il figlio di Larry Daley (Ben Stiller), Nick Daley, che accetta il lavoro di guardiani del museo che fu di suo padre sapendo già che si tratterà di un impiego impegnativo per uno studente delle superiori, eppure il ragazzo è determinato a seguire le orme del padre e non vuole deluderlo. Fortunatamente, conosce l'antica tavoletta del museo che dà vita a tutto quando il sole tramonta ed è felice di rivedere al suo arrivo i suoi vecchi amici, tra cui Jedediah, Octavius e Sacagawea. Ma quando il sovrano Kahmunrah fugge con lo scopo di riaprire il mondo sotterraneo e liberare l'Esercito dei Morti, spetta a Nick fermare il folle imperatore e salvare il museo una volta per tutte.

L'appuntamento, lo ricordiamo, è fissato al 9 dicembre prossimo in esclusiva su Disney Plus. Cosa ve ne pare di questo trailer? Ditecelo nei commenti!