Una notte al museo incrementò del 20% i guadagni dell' American Museum of Natural History!

Una notte al museo in brevissimo tempo è riuscito a diventare un piccolo cult, capace di mettere insieme un cast di altissimo livello per un film capace di riunire tutta la famiglia. La pellicola ebbe talmente tanto successo da portare notevoli introiti al museo in cui era ambientata.

Il primo capitolo di Una notte al museo, apre le porte alla storia di Larry Daley, custode del Museo di Storia Naturale di New York che, da un momento all'altro scopre l'enorme mistero che si nasconde dietro quelle porte: ogni notte, infatti, le statue di cera presenti all'interno della struttura prendono vita, "facendo rivivere" personaggi storici della cultura americana e mondiale. La pellicola, arrivate nelle sale nel 2006, fu un caso cinematografico capace di portare al cinema persona di ogni età.

La presenza nel cast di attori del calibro di Ben Stiller, Robin Williams e Owen Wilson sicuramente fu un ottimo incentivo. Il successo raccolto da Una notte al museo ha aiutato anche gli affari del Museo di storia naturale nel quale il film è ambientato. Nel periodo in cui la pellicola fu rilasciata al cinema, infatti, la struttura ebbe un incremento di visitatori del +20%, facendo invidia ad importantissimi musei di New York. Con l'uscita dei sequel, nel corso degli anni, la notorietà del museo è cresciuta ancor di più diventando meta prediletta degli appassionati di cinema. Per battere sul filone del successo, è stato annunciato anche il reboot di Una notte al museo.

Se vi va di scoprire qualcosa di più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Una notte al museo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!