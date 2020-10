Una Notte al Museo, su Disney+ arriva il sequel animato! Tutti i dettagli

The Disinsider riporta in esclusiva alcuni nuovi dettagli sul film Una Notte al Museo attualmente in fase di sviluppo per il servizio di streaming Disney+.

Provvisoriamente intitolato Night At The Museum: Kahmunrah Rises Again, il film ha già iniziato i casting e dovrebbe iniziare la produzione il 2 novembre prossimo a Los Angeles, California. La storia sarà incentrata sul nervoso e privo di fiducia Nick Daley, (ovvero il figlio del personaggio di Ben Stiller Larry Daley nella trilogia live-action della 20th Century Fox), che oggi esita a seguire le orme di suo padre come guardiano notturno di un museo che prende vita di notte.

Tornerà il cattivo egiziano di Night At The Museum: Battle of the Smithsonian, Kahmunrah (interpretato da Hank Azaria), ma anche il cowboy Jedediah (interpretato da Owen Wilson), il legionario romano Octavius ​​(interpretato da Steve Coogan), il 26esimo presidente Roosevelt (interpretato da Robin Williams). Ovviamente nessuno degli attori succitati riprenderà il proprio ruolo in questo nuovo capitolo, che includerà anche l'eroina francese Giovanna d'Arco.

La serie di tre film della 20th Century Fox Una Notte al Museo ha incassato $540 milioni di dollari a livello nazionale e oltre $1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo. Attualmente la Disney starebbe sviluppando anche un quarto capitolo della saga live-action, che dovrebbe arrivare sul grande schermo.