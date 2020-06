Una Notte al Museo, Ben Stiller:'Voglio la statua di Robin Williams al posto di Roosevelt'

Ben Stiller ha interpretato il guardiano notturno Larry Daley nel franchise de Una Notte al Museo, lavorando al fianco del compianto Robin Williams, nelle vesti della statua dell'ex presidente USA, Theodore Roosevelt. Nelle ultime ore Stiller ha lanciato una provocazione, chiedendo una statua di Williams in sostituzione di quella di Roosevelt.

Il suggerimento provocatorio di Ben Stiller è arrivato come risposta alla notizia della rimozione della statua di Theodore Roosevelt presente all'esterno del Museo di Storia Naturale di New York, in quanto simbolo del razzismo e del colonialismo americano, a causa della presenza di un nativo americano e di un afroamericano accanto al cavallo di Roosevelt.



Ben Stiller su Twitter ha proposto la 'soluzione Robin Williams':"Perchè non rimpiazzarla con una statua di Robin Williams. Ne merita una" ha scritto sul social l'attore e regista.

Nella trilogia de Una Notte al Museo, Theodore Roosevelt era uno dei personaggi che interagiva di più con il protagonista, instaurando una forte amicizia nell'arco dei tre film.

Ellen V. Futter, presidente del museo, ha dichiarato:"Nel corso delle ultime settimane la nostra comunità è stata profondamente colpita dal movimento per la giustizia razziale emerso dopo l'omicidio di George Floyd. [...] La nazione ha sempre considerato le statue in quanto simboli dolorosi e potenti di razzismo".



Su Everyeye trovate la recensione di Una Notte al Museo e la recensione di Una Notte al Museo - Il segreto del faraone. Quest'ultimo film rappresenta l'ultima apparizione sul grande schermo di Williams in un film dal budget importante.