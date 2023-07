Una Notte al Museo 3, il cameo di Hugh Jackman che non tutti hanno notato

Una Notte al Museo 3(b> è entrato nel cuore dei fan per diversi motivi. Oltre ad essere l'ultimo film di Robin Williams, la pellicola ha al suo interno un cameo che è immediatamente entrato nel cuore dei fan della saga e soprattutto in quello di tutti gli appassionati del mondo Marvel.

Dopo le foto dal set di Deadpool 3 che rivedono Hugh Jackman nei panni di Wolverine, non si può non citare uno dei cameo più famosi e divertenti dell'attore. Shawn Levy lo chiamò per ricoprire il ruolo di se stesso in una scena di pochi minuti ma molto divertente di Una Notte al Museo 3 dove, oltre a parlare del proprio amore per il teatro (luogo da cui ha preso il via la sua carriera) ha fatto riferimento in maniera comica ed ironica al ruolo di Wolverine che ha ricoperto per quasi 20 anni nell'universo X-Men della Fox.

La scena, che vede protagonista Lancillotto intento a scappare con la tavola di Ahkmenrah per cercare Ginevra, è ambientata in un piccolo teatro nel quale si sta svolgendo una rappresentazione di Camelot. Lancillotto, convinto che si tratti della vera Ginevra e non di un'attrice, cerca di conquistarla. Jackman, che interpreta Re Artù nello spettacolo teatrale si ritrova a sfidare l'altro nella sua classica posa alla Wolverine con sottofondo la colonna sonora di X-Men 2. Il riferimento fu apprezzatissimo dai fan e tuttora è ricordato come uno dei cameo più memorabili degli ultimi anni.

