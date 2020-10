La Notte dei Morti Viventi: Vivica A. Fox sarà la protagonista del remake

I film horror di George A. Romero hanno sempre un grande fascino, per questo non mancano mai remake o sequel basati sulle produzioni degli anni '60/'70. In questo caso sarà La Notte dei Morti Viventi a tornare in vita, con tanti zombie e dei nuovi personaggi.

Al nuovo progetto parteciperà infatti Vivica A. Fox, nei panni della protagonista. Famosa per aver preso a coltellate Uma Thurman nel ruolo di Vernita Green in Kill Bill, l'attrice andrà di fatto a sostituire quello che era il personaggio principale nel film del 1968, interpretato da Duane Jones. Vista la maestria esibita da Fox con i coltelli, non sarà difficile per lei mettere al tappeto le orde di non morti che popoleranno la pellicola.

Si tratta del quarto remake basato sul capolavoro del '68, senza contare i rifacimenti (più o meno ufficiali) del mondo indie. Secondo quanto riporta BloodyDisgusting.com dietro la macchina da presa ci sarà Christopher Ray mentre CineTel Films sarà la casa produttrice.

La sinossi recita: "Nel mezzo di uno sconvolgimento globale in cui i morti si risvegliano e camminano sulla terra come zombie, un piccolo gruppo di sopravvissuti tenta di rimanere vivo e lotta contro gli zombie vaganti, determinati a mangiarli e a trasformarli in morti viventi". La produzione è attualmente in corso e le riprese sono state fissate per il 2021.

Non resta che attendere per scoprire se il remake sarà all'altezza delle aspettative. Di seguito trovate un primo poster pubblicitario de La Notte dei Morti Viventi, e se siete interessati all'universo a tema zombie di Romero vi consigliamo di dare uno sguardo anche al nuovo libro The Living Dead, scritto con il contributo del maestro.