La notte dei morti viventi, la saga zombie avrà un nuovo sequel! Svelato il regista

Quando si dice tempestività: giusto in tempo per l'imminente Notte di Halloween, infatti, Deadline segnala che la leggendaria saga cinematografica de La notte dei morti viventi, creata e sviluppata nel corso degli anni dal regista George Romero, avrà un nuovo sequel ufficiale.

Ovviamente il grande regista purtroppo non è più tra noi, ma a quanto pare, proprio come i suoi zombie, la sua saga è destinata a risorgere dalla tomba: stando a quanto riportato da Deadline, infatti, Nikyatu Jusu e LaToya Morgan dovrebbero rispettivamente dirigere e scrivere il nuovo capitolo, che sarà prodotto dalla casa di produzione di Romero, la Sanibel Films. La moglie di Romero, Christine, rappresenterà il defunto regista, con il coinvolgimento anche di Vertigo e Westbrook Studios. Village Roadshow e FilmNation co-rappresenteranno il progetto al prossimo American Film Market, e si prevede che il film scatenerà una lotta di diritti tra le case di distribuzione.

Al momento non sono state diramate notizie riguardanti il casting, ma il team creativo formato da Jusu e Morgan sembra promettente: Morgan conosce bene gli zombie avendo già lavorato a The Walking Dead, mentre il film Nanny di Jusu ha vinto il Sundance Grand Jury Prize all'inizio di quest'anno.

Per chi non lo sapesse, la Saga dei Morti Viventi di George Romero è composta da sei film: La notte dei morti viventi, uscito nel 1968, è il capostipite, seguito poi da Zombi (1978), Il giorno degli zombi (1985), La terra dei morti viventi (2005), Diary of the Dead - Le cronache dei morti viventi (2007) e Survival of the Dead - L'isola dei sopravvissuti (2009). A questi film si aggiunge anche il libro The Living Dead, uscito postumo. Il famoso Dawn of the Dead di Zack Snyder è un remake del secondo episodio della serie.

Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti sul nuovo film della Saga dei Morti Viventi.