La notte dei morti viventi: il cult horror diventa un film animato ma il trailer fa ridere

Tra i film più strani e inaspettati in uscita nei prossimi mesi in cima alla lista c'è sicuramente Night of the Animated Dead, remake animato e vietato ai minori di La notte dei morti viventi, il capolavoro horror di George Romero che inventò il genere zombie.

Il film d'animazione si è mostrato nelle ultime ore con un primo trailer ufficiale, che però non ha riscosso il successo sperato tra il pubblico di appassionati: lo stile d'animazione non ha convinto i fan, e nel guardare il trailer - disponibile all'interno dell'articolo - si avverte una grave mancanza di tensione, contrariamente a quanto avviene invece in ogni scena del film originale.

Il motivo per cui è stato possibile realizzare un progetto così stravagante è dovuto al fatto che l'originale La notte dei morti viventi è diventato di pubblico dominio grazie ad alcuni cavilli sul copyright. Da una lato potrebbe essere innegabilmente una buona cosa, poiché adesso chiunque può accedere facile al film originale (che si trova gratuitamente online), ma da un lato apre la porta anche a progetti come Night of the Animated Dead! Ma chi lo sa, magari il film riuscirà a sorprendere. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

La data di uscita di Night of the Animated Dead negli Stati Uniti è fissata per il mercato digitale per il 21 settembre prossimo, mentre in Blu-ray e DVD sarà distribuito a partire dal 5 ottobre 2021. Ricordiamo che La notte dei morti viventi avrà un remake live-action con protagonista Vivica Fox; inoltre, ecco un estratto del romanzo di George Romero The Living Dead.