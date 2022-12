La notte dei morti viventi: Amazon punta ad accaparrarsi i diritti di distribuzione

Mentre veniva reso noto il regista del sequel de La notte dei morti viventi, l'annunciata lotta per i diritti tra le case di distribuzione non c'è stata. Pare infatti che la divisione MGM di Amazon sia nelle fasi finali della trattativa!

Di questi tempi appare assai impensabile che qualcuno riesca a dire di no ad Amazon. Con molta probabilità anche tale accordo di distribuzione andrà in porto, senza particolari intoppi, ed il film arriverà nelle sale proprio grazie alla MGM.

Uscito nel 1968 e diretto da George Romero, La notte dei morti viventi è considerato uno dei film cinematografici più influenti e redditizi mai realizzati. La sua uscita diede il via ai cosiddetti ''film di zombie'' - che oggi ci sono ben noti - e ha portato, nel corso degli anni, ad una serie di remake ed omaggi di ogni genere. Solo da qualche tempo, però, l'idea di mettersi al lavoro su un vero e proprio sequel si è concretizzata, grazie anche alla scelta di Nikyatu Jusu e LaToya rispettivamente nei ruoli di regista e sceneggiatrice della nuova pellicola. Del film sequel conosciamo ancora ben poco, dato che della sinossi non vi è ancora nessuna traccia, ma possiamo dirvi che - nel caso di conferma - la pellicola rappresenterà il secondo lavoro della Jusu per Amazon, dopo il successo di Nanny.

Chissà se questo progetto riuscirà a bissare il successo del film di Romero, che riuscì a parlare al mondo con i suoi zombie...e non solo.