Notti Magiche, il primo trailer ufficiale del nuovo film di Paolo Virzì

È grazie alla 01 Distribution che possiamo mostrarvi quest'oggi il primo trailer ufficiale di Notti Magiche, nuova opera dell'apprezzato Paolo Virzì (Il Capitale Umano, La Pazza Gioia) ambientato nel 1990 nel mondo del cinema e che vede tra i protagonisti anche Giancarlo Giannini.

La notte in cui l'Italia viene eliminata ai rigori dall'Argentina nei Mondiali del 1990, un noto produttore cinematografico viene trovato morto nelle acque del Tevere. I principali sospettati dell'omicidio sono tre giovani aspiranti sceneggiatori, chiamati dalle forze dell'ordine a ripercorrere la loro versione dell'accaduto al Comando dei Carabinieri di Roma.



Notti Magiche è il racconto della loro grandiosa e trepidante avventura all'interno delle miserie dell'ultima, gloriosa e indimenticabile stagione del grande Cinema Italiano.



Nel cast di Notti Magiche troveremo Mauro Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere, Roberto Herlitzka, Marina Rocco, Paolo Sassanelli, Andrea Roncato, Tea Falco, Giulio Scarpato, Ornella Muti, Jalil Lespert e Simona Marchini, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 8 novembre.



Chissà che il film non possa essere presentato prima alla Festa del Cinema di Roma, in programma nella Capitale dal 18 al 28 ottobre prossimi. Il film è certamente di rilievo e segna il ritorno di uno dei più grandi e stimati autori contemporanei italiani, quindi un passaggio in una rassegna tanto importante sarebbe cosa buona e giusta.