Una Notte da Leoni, Zach Galifianakis e QUELLA foto: 'Ero io il più imbarazzato'

Di momenti memorabili è pieno Una Notte da Leoni, ma inutile girarci intorno: niente batte la sequenza di foto mostrateci durante i titoli di coda, nelle quali scopriamo cosa sia effettivamente successo durante la folle nottata trascorsa dai nostri a Las Vegas sotto l'effetto delle droghe somministrate da Alan.

Alan che, per una sorta di legge del contrappasso, causò non poco imbarazzo al suo interprete Zach Galifianakis proprio durante gli scatti di quelle foto incriminate, in particolare quando si trattò di realizzare quella che vede il nostro intento a farsi praticare una fellatio in ascensore.

Per quello scatto fu ovviamente utilizzata un'apposita protesi, ma la cosa non bastò a rendere la cosa meno imbarazzante per il povero Zach: "Potreste pensare che non sia stato io a provare imbarazzo durante quella scena, ma in realtà ero estremamente imbarazzato. Non volevo assolutamente esserci. Offrii all'assistente di Todd [Philips] un sacco di soldi per convincerlo a tagliare quella parte del film. Lo feci davvero. Ma alla fine ci è finita comunque" furono le parole con cui l'attore raccontò le sensazioni decisamente poco piacevoli provate all'epoca.

E voi, quale delle assurde foto mostrate al termine del film avete maggiormente apprezzato? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Una Notte da Leoni.