Una notte da leoni, uno spin-off su Leslie Chow? Ken Jeong:'No, mi piace com'è finita'

La natura dei franchise dei famosi è spesso quella di trovare sempre il modo di continuare i successi con sempre più storie da raccontare. Tuttavia questa possibilità sembra possa essere esclusa per Una notte da leoni, ascoltando le dichiarazioni di Ken Jeong, che nella trilogia ha interpretato il criminale Leslie Chow.

Impegnato nella promozione di The Pentaverate di Netflix, Jeong ha dichiarato:"Penso che ciò che mi piace della trilogia di Una notte da leoni è sapere che il terzo capitolo sarebbe stato l'ultimo, per sempre. E lo sapevamo: ricordo l'ultimo giorno delle riprese, tutti noi come gruppo, insieme. Non eravamo un team eccessivamente sentimentale ma Todd Phillips, il regista, stava scattando foto e le stava mettendo su Instagram. Concludere alle tue condizioni, in qualsiasi cosa nella vita, è una rarità e adoro il fatto che quello sia stato l'ultimo momento".



Ken Jeong fu aiutato da Bradley Cooper sul set di Una notte da leoni, in un periodo difficile della propria vita. Con il resto del cast ha mantenuto un ottimo rapporto ma nell'intervista ha espresso il proprio pensiero su possibili nuove produzioni:"Non vedo uno spin-off. Mi piace molto come tutto sia stato amorevolmente impacchettato. Se non fosse stato per Una notte da leoni non sarei qui a parlare con voi. Se non fossi in Una notte da leoni non sarei in un progetto di Mike Myers. Non lavorerei in The Pentaverate con Debi Mazar [sua co-star nella serie] se non fosse per Una notte da leoni".



Per saperne di più sul nuovo progetto con Ken Jeong, ecco il trailer di The Pentaverate, la nuova serie Netflix con Mike Myers e Debi Mazar.