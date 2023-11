Una Notte da Leoni fu un incubo per Ed Helms: 'The Office aveva la priorità'

Ed Helms ha ormai alle spalle una carriera più che rispettabile, ma è innegabile che il grosso del pubblico l'abbia conosciuto grazie a The Office o Una Notte da Leoni, che come sicuramente ricorderete furono girati in parte nello stesso periodo: come riuscire, dunque, a gestire due impegni così gravosi?

A raccontarlo fu qualche tempo fa proprio l'attore che, all'epoca delle riprese del film di Todd Philips, era già da un po' di tempo entrato a far parte del cast fisso della celebre serie comedy nel ruolo dell'irascibile Andy: inutile dire che tenere insieme le due cose fu un'impresa tutt'altro che facile.

"NBC era in prima posizione nei miei impegni. Riuscii a chiudere un ottimo accordo sulla parola con lo showrunner Greg Daniels per concentrare tutte le mie scene in un paio di giorni a settimana, prenotando anche i miei voli, dei piccoli jet, per i quali ho pagato. Andavo da Vegas a Van Nuys alle 4 di mattina perché giravamo di notte, dopodiché guidavo fino al set e giravo per The Office tutto il giorno, i miei occhi stavano per uscirmi dalle orbite a colpi di Red Bull" sono state le sue parole. Ne sarà valsa la pena? Giudicate voi: qui trovate la nostra recensione di Una Notte da Leoni.