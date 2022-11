Una notte da leoni davvero! Va in Thailandia per un matrimonio e...

Ci sono delle volte in cui la realtà emula o addirittura supera la finzione cinematografica e questo, è il caso di un turista inglese che giunto in Thailandia per il matrimonio di un suo amico ha vissuto vicende del tutto simili a quelle dei protagonisti di Una notte da Leoni.

L'uomo, di cui non si conoscono le generalità, è scomparso per un paio di giorni facendo perdere le sue tracce e gettando tutti nello sconforto, salvo poi essere ritrovato in stato confusionale su una spiaggia dell’isola di Koh Samui mentre tentava di fare un bagno.

Secondo quanto riportato dai tabloid, il giovane inglese sarebbe giunto nello stato del sud-est asiatico non solo per il matrimonio ma anche per celebrare il suo trentesimo compleanno e in breve tempo, visto il massiccio abuso di alcol e marijuana, avrebbe fatto perdere le sue tracce, avendo perso del tutto il controllo.

Questa storia a tratti incredibile, ricorda da vicino le vicende di Una notte da Leoni 2 e di come Phil, Alan e Stu si sono risvegliati in preda ai postumi di una sbronza e disorientati in un albergo di Bangkok. Chissà se poi anche questo turista avrà in tutti i modi di tentato di riavvolgere il nastro per comprendere cose gli è accaduto.