Una Notte da Leoni, la battuta di Alan fu un vero affare per il Caesars Palace

Quante volte abbiamo sognato di imitare le gesta di Alan, Phil e Stu (non quelle di Doug, possibilmente) in Una Notte da Leoni? Beh, parecchi fan del film di Todd Philips hanno deciso sul serio di seguire le orme dei tre amici, limitandosi però alle cose più fattibili... Per la gioia del Caesars Palace!

Il lussuoso hotel di Las Vegas, come ricorderete, è lo scenario di alcune delle sequenze più memorabili del film con Bradley Cooper: su tutte, ovviamente, quella in cui Alan si presenta alla reception e con fare serissimo chiede se il vero Cesare abbia mai vissuto lì.

Una scena che, a quanto pare, si è poi trasformata in una vera miniera d'oro per il Caesars: dall'uscita del film in poi, infatti, frotte di turisti si presentano ogni anno all'hotel chiedendo il permesso per ricreare alcune scene del film (qualcuno ha addirittura avanzato la richiesta di portare lì una tigre!), permettendo alla proprietà dell'hotel di inaugurare un business che va avanti ancora oggi a botte di gadget e souvenir a tema di vario genere.

Insomma, una vera svolta per gli affari del Caesars Palace! A proposito di Alan, intanto: con il senno di poi, Zach Galifianakis ha ammesso che avrebbe preferito fermarsi al primo Una Notte da Leoni.