Una Notte da Leoni 4 si farà? La situazione dopo l'ok di Bradley Cooper

Dopo le dichiarazioni di Bradley Cooper a proposito della sua piena disponibilità a fare Una Notte da Leoni 4, i fan hanno cominciato a fantasticare a proposito di un nuovo film della saga comica scritta e diretta da Todd Phillips. Cerchiamo di fare chiarezza su quante possibilità ci siano di vedere la gang di amici tornare all’opera.

Dopo aver riportato la notizia che i protagonisti accettarono di lavorare a Una Notte da Leoni 3 a una sola condizione, torniamo a parlare della serie di film comici visto il riaccendersi dell’entusiasmo dovuto alle parole di Bradley Cooper, che si è detto pronto a tornare senza alcun dubbio.

In effetti, non tutti nel gruppo hanno ancora trovato moglie e l’idea di dover partecipare a una festa per il matrimonio di Alan potrebbe essere lo spunto perfetto per un nuovo capitolo della saga.

Le possibilità di vedere un nuovo film, però, sono decisamente ridotte all’osso: in primo luogo, la saga era stata creata come una trilogia che ha già visto la propria conclusione, secondariamente, la carriera di Phillips nell’industria cinematografica è esplosa e si è modificata definitivamente negli ultimi anni, portando il filmmaker autore di grandi classici della commedia come Road Trip a dedicarsi a lavori più impegnati e dal tono sicuramente diverso.

Il regista è preso, in questo momento, dalla realizzazione di Joker: Folie à Deux, secondo film con protagonista Joaquin Phoenix nei panni della nemesi di Batman e ambientato in un universo DC assolutamente non canonico.

La speranza, naturalmente, è l’ultima a morire, specie in un mondo come quello cinematografico, in cui le cose hanno più volte dimostrato di poter cambiare rapidamente. In attesa di nuove, eventuali informazioni sul quarto film del franchise, vi lasciamo alla recensione di Una Notte da Leoni 3.