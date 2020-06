Una Notte da Leoni 2, altro che Teddy! Il vero genio del gruppo è un altro

Una Notte da Leoni 2 gira tutto intorno alla figura di Teddy, il giovane e geniale fratello della sposa di Stu che i nostri cercano disperatamente per le vie di Bangkok a poche ore dal matrimonio dell'amico. Attenzione, però: pare che il vero genio del gruppo sia un altro e, credeteci, non lo indovinereste mai.

Ricapitolando per chi avesse scarsa memoria: nel film Teddy è uno studente modello, con un brillante futuro da medico nonché da eccellente musicista potenzialmente stroncato da quel piccolo dettaglio del dito amputato dopo le disavventure narrate nel film.

Curriculum a cui però non ha nulla da invidiare quello di Ken Yeong: sì, proprio lo scatenato Chow della trilogia di Todd Philips è stato in gioventù uno degli studenti più brillanti del suo corso, arrivando a diplomarsi a 16 anni, prendendo parte alla squadra di studenti dal QI più alto e raggiungendo ottimi risultati come violinista (era nell'orchestra del college). Non solo: l'attore fu anche eletto nel consiglio studentesco. Non male per uno che in Una Notte da Leoni si fa dare lezioni di maturità addirittura dall'Alan di Zach Galifianakis, non trovate?

Per chi non avesse memoria delle incredibili abilità di Teddy e dell'incredibile odissea per il suo ritrovamento, eccovi una bella rinfrescata di memoria con la nostra recensione di Una Notte da Leoni 2.