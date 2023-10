Una notte da leoni 2, un errore di Bradley Cooper è stato inserito all'interno del film!

Una notte da leoni 2 ha visto ritornare la banda di amici piú famosa al mondo, questa volta per il matrimonio di Stu in Thailandia. Una delle scene piú iconiche del film, a quanto pare, è stata frutto di un out character improvviso di Bradley Cooper.

Con out of character si intende quando un attore rompe improvvisamente il personaggio attraverso reazioni naturali. In diversi casi molti registi decidono di inserire questi piccoli momenti nei film poichè assicurano realismo e genuinità. Fu questa opinione anche Todd Phillips che decise di mantenere un "errore" di Bradley Cooper nella pellicola senza farsi troppi problemi o rifare la scena.

Il cast di Una notte da Leoni 2 è sempre stato molto unito schierandosi anche contro il cameo nel film di Mel Gibson . Insomma, le situazioni presenti nella pellicola molto spesso erano improvvisate o errori degli attori . Nella celebre scena del tatuaggio sul viso di Stu, Bradley Cooper scoppiò a ridere durante la ripresa in una maniera talmente naturale da spingere Todd Phillips a mantenere la divertentessima scena anche nel montaggio finale.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo al film, vi consigliamo la nostra recensione di Una notte da leoni 2. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!